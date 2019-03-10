Че Ольга
Место рожденияСеул, Южная Корея
Дата рождения10.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гроут Юлия Андреевна
Отец ребёнка: Гроут Андрей Робертович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1987
Дочь: Гроут Диана Андреевна
Отец ребёнка: Гроут Андрей Робертович