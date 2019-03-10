Че Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Че Ольга

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Место рождения

Сеул, Южная Корея

Дата рождения

10.03.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гроут Юлия Андреевна

Отец ребёнка: Гроут Андрей Робертович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Муж: Гроут Андрей Робертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гроут Андрей Робертович

Рождение ребёнка
30.01.1987

Дочь: Гроут Диана Андреевна

Отец ребёнка: Гроут Андрей Робертович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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