Колесникова (Колесникова) Феоктиста Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1896 ст.
Дата смерти24.09.1896 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1896 ст.
Крещение
18.08.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
24.09.1896 ст.
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Причина смерти: от слабости
Похороны
26.09.1896 ст.
на устроенном кладбище