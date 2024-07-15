Колесникова (Колесникова) Феоктиста Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Колесникова) Феоктиста Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1896 ст.

Дата смерти

24.09.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1896 ст.

Отец: Колесников Сергей Андреевич

Мать: Колесникова Марина Денисовна

Крещение
18.08.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Николаевская церковь
Смерть
24.09.1896 ст.
Редкая, Барабинский округ, Сибирский край
Причина смерти: от слабости
Похороны
26.09.1896 ст.
на устроенном кладбище

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