Аршинов Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Аршинова Мариамна (Марина \\ Марьяна) (Марина \\ Марьяна) Павловна
Запись приписана в метрическую книгу за 1876 год после её проверки за №58. «Статья сия внесена по указу ... от 16 марта 1890 года за №2622»
Крещение
?.08.?
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно