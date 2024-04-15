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Аршинов Максим Сергеевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Аршинова Мариамна (Марина \\ Марьяна) (Марина \\ Марьяна) Павловна

Кровное, Сумська область
Запись приписана в метрическую книгу за 1876 год после её проверки за №58. «Статья сия внесена по указу ... от 16 марта 1890 года за №2622»
Крещение
?.08.?
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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