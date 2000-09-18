Валюженич Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюженич Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1924

Дата смерти

18.09.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924

Отец: Валюженич (Валуженич) Николай (Ермолай) Январьевич

Мать: Валюженич (Волоховская) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валюженич Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1950

Дочь: Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Валюженич Ольга Федоровна

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.01.1953

Сын: Валюженич Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Валюженич Ольга Федоровна

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
18.09.2000

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