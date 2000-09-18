Валюженич Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1924
Дата смерти18.09.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валюженич Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1950
Дочь: Лахнюк (Валюженич) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Валюженич Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
11.01.1953
Сын: Валюженич Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Валюженич Ольга Федоровна
Смерть
18.09.2000