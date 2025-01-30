Андросов Гаврил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Андросов Гаврил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова (Стефарова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андросов Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Андросова (Стефарова) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Светлицкая (Андросова) Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Андросова (Стефарова) Любовь Васильевна

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