Андросов Гаврил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андросов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Андросова (Стефарова) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Светлицкая (Андросова) Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Андросова (Стефарова) Любовь Васильевна