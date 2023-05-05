Кирик Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шибут Елена Алексеена
Рождение ребёнка
13.05.1950
Дочь: Кирик Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Шибут Елена Алексеена
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Кирик Нина Николаевна
Мать ребёнка: Шибут Елена Алексеена
Смерть
Неизвестно