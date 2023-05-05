Кирик Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шибут Елена Алексеена

Рождение ребёнка
13.05.1950

Дочь: Кирик Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Шибут Елена Алексеена

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Кирик Нина Николаевна

Мать ребёнка: Шибут Елена Алексеена

Смерть
Неизвестно

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