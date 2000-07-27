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(Сковородкина) Александра Владимировна
(Сковородкина) Александра Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.2000
Пол
Женский
Отец
Сковородкин Владимир Владимирович
Мать
Сковородкина (Хвостик) Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.2000
Отец:
Сковородкин Владимир Владимирович
Мать:
Сковородкина Людмила
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