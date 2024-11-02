Пирогов Михаил Меркурьевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
21.01.1817
ГАСО, ф.6, оп.2, д.769, л. 116об.
Рождение ребёнка
11.08.1819 ст.
Дочь: Пирогова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Пирогова Пераскева Фаддеевна
Метрическая книга за 1819 г. (ГАСО, ф.6, оп.1, д.364, л. 382) Крестные: - священник Леонтий Топорков - девка Пирогова Пераскева
Смерть
Неизвестно