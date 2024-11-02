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Пирогов Михаил Меркурьевич

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Пирогов Меркурий Кириллович

Мать: Пирогова Дарья Тимофеевна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
21.01.1817

Жена: Пирогова Пераскева Фаддеевна

ГАСО, ф.6, оп.2, д.769, л. 116об.
Рождение ребёнка
11.08.1819 ст.

Дочь: Пирогова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Пирогова Пераскева Фаддеевна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
Метрическая книга за 1819 г. (ГАСО, ф.6, оп.1, д.364, л. 382) Крестные: - священник Леонтий Топорков - девка Пирогова Пераскева
Смерть
Неизвестно

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