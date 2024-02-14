Хенох Грирогий (Гирш) Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенох Грирогий (Гирш) Львович

Место рождения

Вильнюс, Литва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хенох Лев (Лейб)

Мать: Хенох (Хенох) Рифка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Рождение ребёнка
14.09.1916

Сын: Хенох Рафаил

Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Хенох Лев Григорьевич

Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна

Смерть
1938
Причина смерти: Самоубийство

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