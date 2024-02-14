Хенох Грирогий (Гирш) Львович
Место рожденияВильнюс, Литва
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хенох Лев (Лейб)
Мать: Хенох (Хенох) Рифка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1916
Сын: Хенох Рафаил
Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Хенох (Рудашевская) Мария (Малка) Фишелевна
Смерть
1938
Причина смерти: Самоубийство