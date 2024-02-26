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Онищенко Эдуард Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онищенко Василий

Мать: Анна Павловна

Смерть
1939
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