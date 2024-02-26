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Онищенко Эдуард Васильевич
Онищенко Эдуард Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1939
Пол
Мужской
Отец
Онищенко Василий
Мать
(Лучникова) Анна Павловна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Онищенко Василий
Мать:
Анна Павловна
Смерть
1939
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