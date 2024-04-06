Сусликова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусликова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусликов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусликов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Сусликова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сусликов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сусликов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно

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