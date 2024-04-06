Сусликова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сусликов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Сусликова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Сусликов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Сусликов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно