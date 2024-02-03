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Серебров Евгений Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1913

Дата смерти

21.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913

Отец: Серебров Федор

Мать: Сереброва Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.05.1947

Сын: Серебров Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
18.02.1955

Дочь: Сереброва Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
21.02.1990
Пермь, Пермский, Пермский край

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