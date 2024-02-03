Серебров Евгений Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1913
Дата смерти21.02.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913
Отец: Серебров Федор
Мать: Сереброва Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1947
Сын: Серебров Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
18.02.1955
Дочь: Сереброва Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Сереброва (Харитонова) Александра Алексеевна
Смерть
21.02.1990