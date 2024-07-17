Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Семен Антонович
Мать: Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Николаевна
Смерть
Неизвестно