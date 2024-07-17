Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Семен Антонович

Мать: Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Николаевна

Смерть
Неизвестно

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