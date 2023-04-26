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Максаков Прокл Михайлович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

28.10.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Максаков Михаил Гаврилович

Мать: Максакова (Максакова) Анисья Абрамовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Максаков Михаил Панкратович

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Максаков Иван Панкратович

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1858

Дочь: (Максакова) Агапия Проколовна

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Максаков Александр Панкратович

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1868

Дочь: (Максакова) Татьяна Проколовна

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1871

Сын: Максаков Василий Панкратович

Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.10.1880
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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