Максаков Прокл Михайлович
Место рождения
Дата рожденияДо 1836
Дата смерти28.10.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1853
Сын: Максаков Михаил Панкратович
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Максаков Иван Панкратович
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
01.02.1858
Дочь: (Максакова) Агапия Проколовна
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Максаков Александр Панкратович
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
03.01.1868
Дочь: (Максакова) Татьяна Проколовна
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
12.03.1871
Сын: Максаков Василий Панкратович
Мать ребёнка: Максакова (Зайцева) Ксения Максимовна
Смерть
28.10.1880