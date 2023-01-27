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Петухов Михаил Домианович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Петухов Домиан (Демьян) Семенович

Мать: Беззубова Евлампия Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1904

Сын: Петухов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1905

Сын: Беззубов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: (Беззубова) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.07.1915

Дочь: (Беззубова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
11.10.1915

Жена: Беззубова (Симакова) Анна Михайловна

Громково, Богородский, Московская область

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