Петухов Михаил Домианович
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.05.1904
Сын: Петухов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1905
Сын: Беззубов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: (Беззубова) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.07.1915
Дочь: (Беззубова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Петухова Ирина Ивановна
Бракосочетание
11.10.1915