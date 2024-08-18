Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозюк Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.07.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозюк Анатолий Сергеевич