Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозюк (Столярчук) Яна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозюк Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозюк Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.07.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозюк Анатолий Сергеевич

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