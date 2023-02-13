Синкевич Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синкевич Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1986

Дочь: Четверкина (Синкевич) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Синкевич Алексей Витальевич

Рождение ребёнка
05.09.1988

Дочь: Борякина (Синкевич) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Синкевич Алексей Витальевич

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