Синкевич Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1986
Дочь: Четверкина (Синкевич) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Синкевич Алексей Витальевич
Рождение ребёнка
05.09.1988
Дочь: Борякина (Синкевич) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Синкевич Алексей Витальевич