Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.12.1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Матвей Федорович

Рождение ребёнка
02.11.1857

Сын: Федосов Иосиф Матвеевич

Отец ребёнка: Федосов Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Федосов Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Федосов Матвей Федорович

Смерть
17.12.1871
Причина смерти: неизвестна
Похороны
Неизвестно

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