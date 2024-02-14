Федосова Матрона Первая Жена Афеногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти17.12.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1857
Отец ребёнка: Федосов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Федосов Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Федосов Матвей Федорович
Смерть
17.12.1871
Причина смерти: неизвестна
Похороны
Неизвестно