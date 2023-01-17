Николаенко Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Михаил Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1983

Отец: Николаенко Виталий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.2011

Дочь: Николаенко Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.06.2014

Сын: Николаенко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Сергеевна

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