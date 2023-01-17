Николаенко Михаил Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1983
Отец: Николаенко Виталий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.2011
Дочь: Николаенко Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.2014
Сын: Николаенко Иван Михайлович
Мать ребёнка: Николаенко Екатерина Сергеевна