Крюков Герасим Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Прокопий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Крюкова) Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Крюкова Дарья Архиповна
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Крюкова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1914
Дочь: Крюкова Пелагея (Пелогея) Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1915
Мать ребёнка: Крюкова Дарья Архиповна
Смерть
Неизвестно