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Крюков Герасим Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Прокопий Никитич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Крюкова) Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Крюкова Дарья Архиповна

Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Крюкова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1914

Дочь: Крюкова Пелагея (Пелогея) Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Крюков Иван Герасимович

Мать ребёнка: Крюкова Дарья Архиповна

Смерть
Неизвестно

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