Гурьев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Иванская (Гурьева) Любовь

Мать ребёнка: (Гурьева) Мария

Рождение ребёнка
13.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гурьева) Мария

Рождение ребёнка
01.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гурьева) Мария

Смерть
Неизвестно

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