Пономарева Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Васса Григорьевна

Пономарева Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Пономарев Захар Михайлович

Отец ребёнка: Пономарев Михайло Акинфеевич

Юксеево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1760

Дочь: Пономарева Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михайло Акинфеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close