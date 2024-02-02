Пономарева Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Сын: Пономарев Захар Михайлович
Отец ребёнка: Пономарев Михайло Акинфеевич
Юксеево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.02.1760
Дочь: Пономарева Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михайло Акинфеевич
Смерть
Неизвестно