Карпеченков Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченков Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Дата смерти

27.07.2022

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Карпеченков Виктор Александрович

Мать: Карпеченкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
23.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна

Смерть
27.07.2022

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