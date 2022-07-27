Карпеченков Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
Дата смерти27.07.2022
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Рождение ребёнка
23.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
24.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карпеченкова (Веткина) Елена Николаевна
Смерть
27.07.2022