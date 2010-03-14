Николаева (Соловьева) Людмила Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Соловьева) Людмила Георгиевна

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.02.1941

Дата смерти

14.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941

Отец: Соловьев Георгий

Мать: Гаврилова Анна Гавриловна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
21.03.1963

Дочь: Александрова Наталия Валерьевна

Отец ребёнка: Николаев Валерий Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
20.01.1967

Сын: Николаев Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Николаев Валерий Николаевич

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
14.03.2010
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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