Николаева (Соловьева) Людмила Георгиевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1941
Дата смерти14.03.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941
Отец: Соловьев Георгий
Рождение ребёнка
21.03.1963
Дочь: Александрова Наталия Валерьевна
Отец ребёнка: Николаев Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1967
Сын: Николаев Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Николаев Валерий Николаевич
Смерть
14.03.2010