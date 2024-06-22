Колдинова Светлана Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колдинова Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.2004

Сын: Колдинов Клим Алексеевич

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Рождение ребёнка
03.09.2015

Дочь: Колдинова Марфа Алексеевна

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Рождение ребёнка
31.03.2017

Сын: Колдинов Александр Алексеевич

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