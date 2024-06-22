Колдинова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.2004
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2015
Дочь: Колдинова Марфа Алексеевна
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Рождение ребёнка
31.03.2017
Сын: Колдинов Александр Алексеевич
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