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Медведева Анна Андрианова

Место рождения

Максаково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Максаково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Бездетная
Бракосочетание
21.01.1896

Муж: Медведев Алексей Парфентьевич

Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Медведев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.03.1912

Дочь: Медведева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич

Кологривцево, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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