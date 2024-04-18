Медведева Анна Андрианова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Медведев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Бездетная
Бракосочетание
21.01.1896
Рождествено, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897
Сын: Медведев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Рождение ребёнка
21.03.1912
Дочь: Медведева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей Парфентьевич
Смерть
Неизвестно