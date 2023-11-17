Филюшов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1981
Рождение ребёнка
03.06.2008
Дочь: Филюшова Алиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
30.11.2012
Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
07.07.2017
Дочь: Филюшова Радмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
09.06.2021
Сын: Филюшов Ярослав Евгеньевич
Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно