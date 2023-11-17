Филюшов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филюшов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1981

Отец: Филюшов Александр Сергеевич

Мать: Филюшова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.2008

Дочь: Филюшова Алиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
30.11.2012

Сын: Филюшов Радим Евгеньевич

Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
07.07.2017

Дочь: Филюшова Радмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
09.06.2021

Сын: Филюшов Ярослав Евгеньевич

Мать ребёнка: Филюшова Ольга Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филюшова Ольга Александровна

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