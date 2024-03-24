марфа емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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марфа емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1902

Сын: Дудырев Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич

Рождение ребёнка
19.05.1910

Дочь: Чудинова Ирина яковлевна

Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич

Рождение ребёнка
21.05.1911

Сын: Дудырев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич

Рождение ребёнка
08.01.1917

Сын: Дудырев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудырев Яков Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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