марфа емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1902
Сын: Дудырев Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич
Рождение ребёнка
19.05.1910
Дочь: Чудинова Ирина яковлевна
Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич
Рождение ребёнка
21.05.1911
Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич
Рождение ребёнка
08.01.1917
Отец ребёнка: Дудырев Яков Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно