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Коноваленко Иван Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.08.1908 ст.

Дата смерти

28.09.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1908 ст.

Отец: Коноваленко Григорий Романович

Мать: Коноваленко Матрона Петровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?i=268&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.09.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKH-M?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.09.1908 ст.
на приходском кладбище
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