Коноваленко Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения26.08.1908 ст.
Дата смерти28.09.1908 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1908 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?i=268&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
28.08.1908 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.09.1908 ст.
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKH-M?i=322&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.09.1908 ст.
на приходском кладбище