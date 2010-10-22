Болгова (Назарова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1937
Дата смерти22.10.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1963
Сын: Болгов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Болгов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1968
Сын: Болгов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Болгов Владимир Васильевич
Смерть
22.10.2010