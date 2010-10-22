Болгова (Назарова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болгова (Назарова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

16.03.1937

Дата смерти

22.10.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937

Отец: Назаров Алексей Павлович

Мать: Назарова (Маркова) Вера Николаевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болгов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1963

Сын: Болгов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Болгов Владимир Васильевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.12.1968

Сын: Болгов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Болгов Владимир Васильевич

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
22.10.2010
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

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