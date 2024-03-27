Невретдинов Мансур Анварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинов Мансур Анварович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Невретдинов Анвар

Мать: Невретдинова (Хайруллина) Закия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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