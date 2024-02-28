Замычкина Александра Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замычкина Александра Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замычкин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
26.02.1904

Дочь: (Замычкин) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Замычкин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
23.06.1906

Дочь: (Замычкина) Ольга Андреева

Отец ребёнка: Замычкин Андрей Никитин

Смерть
Неизвестно

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