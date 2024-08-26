Савина (Архипова) Мария Иванова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Савин Егор Константинов
Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.
Сын: Савин Иван Егоров
Отец ребёнка: Савин Егор Константинов
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Отец ребёнка: Савин Егор Константинов
Смерть
Неизвестно