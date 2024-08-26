Савина (Архипова) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавина (Архипова) Мария Иванова

Савина (Архипова) Мария Иванова

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Егор Константинов

Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Муж: Савин Егор Константинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Сын: Савин Григорий Егоров

Отец ребёнка: Савин Егор Константинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1888 ст.

Сын: Савин Иван Егоров

Отец ребёнка: Савин Егор Константинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Савин Константин Егоров

Отец ребёнка: Савин Егор Константинов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.