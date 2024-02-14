Гульичар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульичар

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Мухаметалим

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Камаев Юсиф

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)

Рождение ребёнка
1822

Сын: Камаев Хуснетдин

Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)

Смерть
После 1858

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