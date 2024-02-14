Гульичар
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мухаметалим
Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Камаев Юсиф
Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)
Рождение ребёнка
1822
Сын: Камаев Хуснетдин
Отец ребёнка: Надершин Камай (Ханмурза)
Смерть
После 1858