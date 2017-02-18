Куценко (Непомнящих) Галина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко (Непомнящих) Галина Петровна

Место рождения

Пхеньян, Северная Корея

Дата рождения

31.05.1947

Дата смерти

18.02.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1919 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947

Отец: Петр

Мать: Непомнящих Марфа Ивановна

Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
28.08.1965

Муж: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
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Рождение ребёнка
17.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
31.03.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Смерть
18.02.2017
Ялта, Ялта, Республика Крым
Причина смерти: Рак | Свидетельство о смерти I-АЯ № 591994 от 21 февраля 2017г. Актовая запись № 327 от 21 февраля 2017 г. Ялтинский городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС МинЮст Республики Крым.
Похороны
Неизвестно
Ялта, Ялта, Республика Крым
Старое кладбище
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