Куценко (Непомнящих) Галина Петровна
Место рожденияПхеньян, Северная Корея
Дата рождения31.05.1947
Дата смерти18.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1947
Отец: Петр
Пхеньян, Северная Корея
Свидетельство о рождении ЩЗ № 063728 от 26 октября 1949 г. Актовая запись № 85 от 26 октября 1949 года в книге ЗАГС Консульского отдела Посольства СССР в Корее, г. Пхеньян.
Бракосочетание
28.08.1965
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
17.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2017
Причина смерти: Рак | Свидетельство о смерти I-АЯ № 591994 от 21 февраля 2017г. Актовая запись № 327 от 21 февраля 2017 г. Ялтинский городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС МинЮст Республики Крым.
Похороны
Неизвестно
Старое кладбище