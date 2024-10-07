Полунин Калин Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунин Калин Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Полунин Тит Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Беспятово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Варвара Калинина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Прасковья Калинина

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Василий Калинов

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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