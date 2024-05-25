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Хайбуллина Дельшат

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.02.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайбуллин Талип Хомадрахимович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1952

Сын: Хайбуллин Раис Талипович

Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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