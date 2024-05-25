Хайбуллина Дельшат
Место рождения
Дата рождения15.02.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1952
Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович
Рождение ребёнка
24.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович
Рождение ребёнка
20.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хайбуллин Талип Хомадрахимович
Смерть
Неизвестно