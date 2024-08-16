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Кудрявцев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.01.1836

Жена: Кудрявцева Марья Петрова

Рождение ребёнка
29.01.1838

Сын: Кудрявцев Егор Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова

Рождение ребёнка
01.03.1841

Дочь: (Кудрявцева) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кудрявцев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова

Рождение ребёнка
13.06.1857

Дочь: Филатова (Кудрявцева) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова

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