Кудрявцев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.01.1836
Жена: Кудрявцева Марья Петрова
Рождение ребёнка
29.01.1838
Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова
Рождение ребёнка
01.03.1841
Дочь: (Кудрявцева) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кудрявцев Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова
Рождение ребёнка
13.06.1857
Дочь: Филатова (Кудрявцева) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кудрявцева Марья Петрова