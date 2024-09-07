Ахаев Григорий приемный Иванович
Место рожденияНикольское
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Ахаев Евсей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ахаев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно