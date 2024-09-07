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Ахаев Григорий приемный Иванович

Место рождения

Никольское

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ахаев Евсей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ахаев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ахаев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ахаев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ахаев Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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