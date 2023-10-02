Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Щербаков Алексей Семенович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Щербакова Анисия Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1909

Сын: Щербаков Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Семенович

Смерть
Неизвестно
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