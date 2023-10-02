Щербакова-Реутова Анастасия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Щербакова Анисия Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Семенович
Рождение ребёнка
11.11.1909
Сын: Щербаков Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Семенович
Смерть
Неизвестно