Лесский Соломон (Семён) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесский Соломон (Семён) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна

Рождение ребёнка
26.06.1922

Дочь: Берлин (Лесская) Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Лесский Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна

Смерть
1942

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