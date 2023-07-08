Лесский Соломон (Семён) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1922
Дочь: Берлин (Лесская) Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна
Рождение ребёнка
06.04.1926
Сын: Лесский Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Лесская (Авцон) Риша (Раиса) Григорьевна
Смерть
1942