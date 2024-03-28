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Петряшов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1992

Отец: Петряшов Анатолий Евгеньевич

Мать: Петряшова (Никипелова) Ирина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.2016

Сын: Петряшов Роман Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2018

Дочь: Петряшова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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