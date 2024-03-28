Петряшов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1992
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1992
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2018
Дочь: Петряшова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности