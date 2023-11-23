Макар Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Андреев

Место рождения

село Оносово в Глушицах Рыбинского уезда

Дата рождения

1728

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Макар Андреевич (1728 — 1787) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Оносова в Глушицах Рыбинского уезда. В 1761 году рукоположен во диакона к церкви села Покровского в Полозове Рыби... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Стефанова

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Аграфена Макарова

Мать ребёнка: Мария Стефанова

Смерть
1787

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