Макар Андреев
Место рождениясело Оносово в Глушицах Рыбинского уезда
Дата рождения1728
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Макар Андреевич (1728 — 1787) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьячок села Оносова в Глушицах Рыбинского уезда. В 1761 году рукоположен во диакона к церкви села Покровского в Полозове Рыби... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Стефанова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Аграфена Макарова
Мать ребёнка: Мария Стефанова
Смерть
1787