Михонин василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михонин василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ек
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михонин сергей васильевич

Мать ребёнка: Стеценко Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михонина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Стеценко Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеценко Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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