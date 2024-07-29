Михонин василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михонин сергей васильевич
Мать ребёнка: Стеценко Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михонина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Стеценко Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно