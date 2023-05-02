Райнин евгений борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1986
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1986
Отец: Райнин борис наумович
Мать: людмила евгеньевна
Рождение ребёнка
18.03.2016
Дочь: Райнина вероника евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2018
Дочь: Райнина ариана евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности