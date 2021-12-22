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Ершов Владимир Филиппович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.11.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1980

Жена: Ершова (Чернявская) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.06.1980

Сын: Ершов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Ершова (Чернявская) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1984

Дочь: Жушман (Ершова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Ершова (Чернявская) Татьяна Петровна

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