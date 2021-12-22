Ершов Владимир Филиппович
Место рождения
Дата рождения01.11.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1956
Бракосочетание
Между 1972 и 1980
Рождение ребёнка
19.06.1980
Сын: Ершов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Ершова (Чернявская) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1984
Дочь: Жушман (Ершова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Ершова (Чернявская) Татьяна Петровна