Смирнов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.2012
Дочь: Смирнова Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.2020
Дочь: Смирнова Ксения Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности