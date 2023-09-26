Улюшева Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улюшева Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

27.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920

Отец: Улюшев Петр Васильевич

Мать: Улюшева Агафья

Рождение ребёнка
15.05.1949

Дочь: Макарычева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Рожков Федор Максимович

Рождение ребёнка
10.08.?

Сын: Рожков Геннадий Федорович

Отец ребёнка: Рожков Федор Максимович

Смерть
27.03.1992
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