Улюшева Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти27.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920
Отец: Улюшев Петр Васильевич
Мать: Улюшева Агафья
Рождение ребёнка
15.05.1949
Дочь: Макарычева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Рожков Федор Максимович
Рождение ребёнка
10.08.?
Сын: Рожков Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Рожков Федор Максимович
Смерть
27.03.1992