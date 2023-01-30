Кривоногов Денис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиДо 1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Кривоногов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кривоногов Андрей Денисович
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1731
Дочь: (Кривоногова) Марфа Денисовна
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Кривоногова) Евдокия Денисовна
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Кривоногов Гаврила Денисович
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кривоногов Анисим Денисович
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Кривоногова) Васса Денисовна
Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна
Смерть
До 1770