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Кривоногов Денис Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

До 1770

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Кривоногов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоногова Степанида Ульяновна

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кривоногов Андрей Денисович

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Рождение ребёнка
1731

Дочь: (Кривоногова) Марфа Денисовна

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Кривоногова) Евдокия Денисовна

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Кривоногов Гаврила Денисович

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кривоногов Анисим Денисович

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Кривоногова) Васса Денисовна

Мать ребёнка: Кривоногова Степанида Ульяновна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
До 1770
Громково, Богородский, Московская область

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