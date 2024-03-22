Добрякова (Глухина) Анисия Степанова
Место рождения
Дата рождения?.12.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
?.12.1825
Отец: Глухин Степан Ильин
Мать: Глухина Агрипина Иванова
Крещение
?.12.1825
воспреемница - девица Аграфена Ильина Глухина | Казанская церковь
Бракосочетание
04.02.1848
поручители по жениху - удельные крестьяне того ж села Иван Петров и Захар Родионов; по невесте - Иван Иванов и Николай Афанасьев, того же села удельные крестьяне | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1852
Сын: Добряков Тимофей Тимофеев
Отец ребёнка: Родионов (добряков) Тимофей Петров
Смерть
Неизвестно