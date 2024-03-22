Добрякова (Глухина) Анисия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Глухина) Анисия Степанова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

?.12.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1825

Отец: Глухин Степан Ильин

Мать: Глухина Агрипина Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
?.12.1825
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемница - девица Аграфена Ильина Глухина | Казанская церковь
Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Родионов (добряков) Тимофей Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху - удельные крестьяне того ж села Иван Петров и Захар Родионов; по невесте - Иван Иванов и Николай Афанасьев, того же села удельные крестьяне | Казанская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1852

Сын: Добряков Тимофей Тимофеев

Отец ребёнка: Родионов (добряков) Тимофей Петров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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